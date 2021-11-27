 

Взрыв в пятиэтажке в Николаевской области. Под завалами нашли женщину без сознания

27.11.2021, 14:30, Новости дня
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Об этом проинформировал пресс-центр ГСЧС. 

Взрыв в доме произошел сегодня утром, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. В результате взрыва повреждено четыре квартиры: две – на четвертом этаже и две – на пятом. 

Из дома эвакуировали 50 человек. Женщина, которую нашли в 13.00, по данным полиции, жила одна. Кроме нее, пострадали еще трое. 

Сейчас продолжаются демонтаж конструкций и поиски пострадавших, над этим работают 119 человек, в том силе медики, работники облгаза и облэнерго, сообщил в Facebook начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.

По его словам, местные власти намерены временно расселить пострадавших жильцов. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3038584003033073&id=100006445089236


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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