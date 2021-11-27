 

Уволенного за банкет в траур мэра кузбасского Прокопьевска исключили из «Единой России»

27.11.2021, 13:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину за банкет в траур исключили из «Единой России», оба лишатся должностей в муниципалитете, сообщил секретарь Кузбасского реготделения партии, сенатор Алексей Синицын.

«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главу города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», – приводит РИА «Новости» сообщение партии.

Синицын отметил, что именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева об объявлении траура, добавив, что и Старченко, и Бурдина покинут свои должности в муниципалитете.

Между тем, отправленный в отставку за банкет в день траура по погибшим в шахте «Листвяжной» с поста мэра города Прокопьевска Вячеслав Старченко назвал фейком видео, которое послужило причиной его увольнения, а также сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что праздничный банкет устроила администрация Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Фото и видео с банкета оказались в соцсетях.

Губернатор Сергей Цивилев назвал ситуацию в Прокопьевске трудно объяснимой.

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.



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