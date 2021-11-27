 

Суконкин: новой резолюцией против РФ Европа расписалась в своем бессилии

27.11.2021, 13:04, Новости дня
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Депутаты Европарламента 26 ноября приняли резолюцию, которая рекомендует ввести санкции в отношении российской «ЧВК Вагнера». Ожидается, что ограничения коснутся всех россиян за рубежом, которых западные чиновники захотят причислить к этой организации по своему произволу.

Принятие этой резолюции является признанием бессилия Европы, которая в последние годы наблюдает победоносное шествие российских специалистов, работающих с правительствами ряда африканских государств. Такое мнение озвучил военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин. Он напомнил, что россияне решают такие проблемы, которые не под силу европейским силовикам.

«Ярчайший пример – это работа российских инструкторов в ЦАР, где россияне, вовлеченные в обучение и становление силовых структур этого африканского государства, добились значительных успехов, что позволило в полном объёме обеспечить безопасность проводимой в стране избирательной кампании по выбору президента», — пояснил эксперт.

В связи с этим интерес к россиянам проявляют и другие страны, нуждающиеся в повышении уровня безопасности. Эти государства долгие годы находились под давлением Европы и не получали от нее должной помощи в борьбе с боевиками. В связи с этим эти страны предпочитают работать с россиянами, которые ранее неоднократно доказали свою эффективность.

Суконкин уверен, что борьба с «ЧВК Вагнера» для некоторых европейских стран стала важной задачей в рамках борьбы за сохранение своего влияния на африканском континенте. Поскольку они не могут справиться с россиянами силовым путем, и не в состоянии честно с ними конкурировать, то остается только предпринимать попытки дискредитации РФ через санкции.

«По задумке Европарламента, санкции в отношении ЧВК «Вагнера» должны стать неким ограничивающим механизмом для правительств стран, заключившим с российской компанией контракты. Такие правительства, за связь с ЧВК, тоже могут быть подвергнуты санкциям экономического характера», — отметил эксперт.

Суконкин полагает, что резолюция стала очередным проявлением двойных стандартов Европы, которая бесконечно говорит о защите населения и демократии, но подвергает обструкции всех конкурентов.



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