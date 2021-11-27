 

“Лучшее выступление “95-го квартала”. Реакция соцсетей на пресс-марафон Зеленского

27.11.2021, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова назвала пресс-марафон “началом конца президента”.

“И его похоронил не [бизнесмен Ринат] Ахметов. Не [пятый президент Петр] Порошенко. Не [журналист “Украинской правды” Михаил] Ткач и не [журналист “Цензор.НЕТ” Юрий] Бутусов. Прямо сейчас на наших глазах сам Зеленский пилит свой президентский сук”, – написала она.

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/4812977162067734

Экс-нардеп Борислав Береза считает, что президент “нес абсолютную чушь и выглядел идиотом”.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7232733803419330

“Неадекватность. Нелепость. Хамство. Решение пойти на конференцию было катастрофой”, – написала нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4520859958001782

“Вызовите бригаду санитаров на Арсенальную. Ибо в голове пациента – каша. Ахметов, переворот, [бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий] Бурба, формула COVID”, – отметил журналист Сергей Руденко.

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/4794334240589032

Руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко считает, что по результатам марафона вопросов больше, чем ответов.

“И наверное, СБУ стоит дать пояснение и дополнительную информацию по этому поводу”, – сказал он, комментируя заявление о возможном госперевороте.

https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/6578329818908808

“На сегодня это лучшее выступление “95-го квартала” за все время их существования”, – написала блогер Ирина Медушевская.

https://www.facebook.com/Irina.Medushevskaya/posts/4816685945054531

“В чем президенту не откажешь – так это в умении создать атмосферу доверительного чеса с элементами политического триллера… Это же такая завлекуха; это полная иллюзия допуска к тайным пружинам политической интриги! Просто кино!” – написал журналист “Цензор.НЕТ” Евгений Кузьменко.

https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/4443741959012789

По мнению журналиста Виталия Портникова, марафон показал, что Зеленский “находится в вымышленном мире и не осознает ни вызовов, стоящих перед страной, ни собственной ответственности”.

https://www.facebook.com/portnikov/posts/5362487623777594

Журналистка Мария Жартовская отреагировала на марафон, перепостив мем с собой в главной роли.

https://www.facebook.com/zhartovska/posts/4909703935716076

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Речь Дональда Трампа посмотрели 23,8 млн телезрителей

13.08 / Помпео не исключил санкций против Белоруссии и приостановки поставок нефти

21.06 / Мощный смерч сняли на видео у берегов Одессы

28.08 / ФАС обвиняет компанию Apple в нарушении антимонопольного законодательства РФ

07.08 / Welt – из-за изменения климата и глобализации в Германии появился опасный вид комара

25.07 / Юниорский чемпионат Европы по теннису впервые выиграл украинец

27.02 / Делом Стерненко обеспокоена почти половина украинцев – опрос

09.06 / На Дальнем Востоке жители проголосовали за благоустройство парков и скверов

24.10 / Медведь или хитрый лис — корреспондент CNN попытался разобраться в поведении Путина

01.03 / Changan объявила цены на новый кроссовер Uni-K

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика