Спивак: Если президент имел доказательства назначенного на 1 декабря госпереворота, то почему они с Ермаком полетели отмечать юбилей на госдачу?

Пипл не схавал.

1. Если президент имел доказательства назначенного на 1 декабря госпереворота, а ранее – факты, подтверждающие военное вторжение России, то какого же хрена они с Ермаком полетели отмечать юбилей на госдачу, оставив столицу без присмотра? Да еще и за деньги налогоплательщика.

2. Если президент имел документы, свидетельствующие о готовящемся госперевороте, то почему нет криминальных дел и задержаний потенциальных организаторов и участников? И какой именно орган расследует это дело?

3. Если президент в очередной раз соврал в прямом эфире и вся эта история с переворотами и войнами нужна лишь для отвлечения внимания от колоссальных проблем в стране и тотальной коррупции в окружении самого Зеленского, то это преступление, за которое придется нести ответственность.

4. Если все олигархи делятся на хороших – Коломойский, Пинчук и Ко – и плохих – Ахметов (до недавнего времени он тоже был хорошим) – то это не деолигархизация, а личные разборки и личная месть.

5. Если телеканалы делятся на правильные – “1+1”, IСTV – и неправильные – “Украина”, “Украина 24” и “Наш” – то это не свобода слова, а попытка установить контроль над СМИ, задушить свободу слова и узурпировать власть.

6. Если СНБО под руководством президента продолжит свой санкционный марафон в отношении врагов Зеленского в обход Конституции и без решения суда, то это уголовное преступление и ответственность самого Зеленского, которые должны запустить механизм импичмента

7. Если внешней политикой и коммуникацией с мировыми спецслужбами занимается глава ОПУ, то это прямое нарушение Конституции. И зачем нам тогда пост президента?

8. Если Зеленский доволен реформами, борьбой с коррупцией и считает своих министров сильной командой, то он вообще оторван от реалий и живет в мире собственных иллюзий.

9. Самодурство на фоне психологических комплексов и желание установить диктатуру собственной власти закончатся личной трагедией и политическим крахом самого президента.

Ведь демократия с элементами диктатуры – это как запор с элементами поноса. Они не сочетаются.

И в Украине это не приживается. Янукович и Порошенко знают…

В общем, полный провал идеологов вчерашней прессухи в надежде, шо пипл схавает.

Результат обратный. Не схавал. Уже не вкусно. И плохо пахнет.

А экватор президентской каденции обвалил остатки доверия к президенту и запустил политические механизмы для возможных досрочных выборов.

P.S. До назначенного Зеленским госпереворота осталось три дня.

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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