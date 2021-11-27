Кабмин выделил компенсацию Забайкалью и ЕАО за расходы по ликвидации последствий паводков

Забайкальский край и Еврейская автономная область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков, распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Речь идет о возмещении средств региональных бюджетов, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи и выплаты, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется также, что средства будут направлены на финансирование мер, которые власти принимали для временного размещения и обеспечения питанием эвакуированных из-за ЧС людей.

Напомним, летом в некоторых регионах Дальневосточного федерального округа из-за сильных дождей произошли паводки. Российское правительство уже оказывало помощь регионам, пострадавшим от стихийных бедствий летом 2021 года. В частности, более 5 млрд рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество, и почти 1,4 миллиарда рублей – на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий ЧС.