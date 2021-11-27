Уволенный мэр кузбасского Прокопьевска опроверг присутствие на банкете в день траура

Отправленный в отставку за банкет в день трагедии по погибшим в шахте «Листвяжной» с поста мэра города Прокопьевска Вячеслав Старченко назвал фейком видео, которое послужило причиной его увольнения, а также намерен обратиться в правоохранительные органы.

«Банкета никакого не было, и меня не было. И торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели видео, меня там нет. Там кого угодно можно написать. Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю, кто автор этого видео», – сообщил «Известиям» Старченко.

Экс-мэр отметил, что собирается обратиться в правоохранительные органы, а также встретиться с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым для того, чтобы прояснить ситуацию.

«У губернатора очень тяжелый период в связи с трагедией, поэтому, я думаю, попытаюсь с ним встретиться и объективно разобраться в сложившейся ситуации», – отметил он.

Ранее сообщалось, что праздничный банкет устроила администрация Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Фото и видео с банкета оказались в соцсетях.

Сергей Цивилев назвал ситуацию в Прокопьевске трудно объяснимой.

Ранее инспектора Ростехнадзора арестовали на два месяца по делу о взрыве на шахте «Листвяжная».

Стало известно, что число госпитализированных после ЧП на «Листвяжной» выросло до 15 человек.

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.