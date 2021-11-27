Взрывы произошли на оборонном заводе в Дзержинске

Несколько взрывов произошло на заводе имени Свердлова в Дзержинске, есть пострадавшие, сообщили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что утром в субботу «на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков», в результате ЧП есть пострадавшие, передает ТАСС.

В пресс-службе администрации Дзержинска подтвердили информацию, добавив, что после начался пожар.

Источник в экстренных службах сообщил, что угрозы для жизни населения нет.

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии.

Напомним, в октябре в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 16 человек, еще один умер в больнице. Здание цеха было полностью разрушено.