В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за роста числа заражений COVID-19

На фоне роста числа заражений коронавирусом губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении чрезвычайного положения в штате до 15 января.

В указе губернатора говорится, что в Нью-Йорке наблюдается «распространение COVID-19 со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года», передает РИА «Новости».

Она объявила о неотложных мерах по увеличению вместительности больниц и решению проблемы нехватки кадров в преддверии возможного роста числа случаев COVID-19 предстоящей зимой. Департаменту здравоохранения будет разрешено «ограничивать оказание несерьезных и несрочных процедур в больницах» для сохранения доступа к важнейшим медицинским услугам.

Новый порядок начнет действовать с 3 декабря. Указ также позволит штату Нью-Йорк быстрее приобретать любые критически важные материалы для борьбы с пандемией.

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Напомним, Нью-Йорк весной 2020 года оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тыс. пациентов.

Ранее стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Штамм назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала его как «вызывающий беспокойство». США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки.