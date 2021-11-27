Миллиардер Ебралидзе арестован в Петербурге по делу о растрате

Куйбышевский районный суд арестовал миллиардера Александра Ебралидзе по делу о растрате 3 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ебралидзе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33-ч.4 ст.160 (Присвоение или растрата) УК РФ по 23 декабря», – приводит РИА «Новости» слова источника в объединенной пресс-службе судов.

По мнению следствия, Ебралидзе в 2014-2016 годах организовал незаконное присвоение вверенных бизнесмену Эльдару Дыгову денег, хранящихся в АО «АКБ «Констанс-Банк», на сумму более 2,9 млрд рублей. Ранее Дыгову избрана мера пресечения в виде ареста по этому же делу. В пресс-службе судов сообщили, что Ебралидзе был задержан 24 ноября.

Следствие, обосновывая свое ходатайство об аресте, указывало, что Ебралидзе с учетом своего финансового положения обязательно скроется от предварительного следствия и суда, покинет пределы России. Кроме того, как информирует пресс-служба судов, при обыске в рабочем кабинете Ебралидзе была обнаружена электронная переписка, указывающая на осведомленность фигуранта об организации заказных убийств.

Ебралидзе известен как основатель компании «Талион», занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Также основал и возглавил «Всемирный конгресс народов Грузии», объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он сообщил о намерении участвовать в выборах президента Грузии. Кроме того, Ебралидзе стал одним из трех учредителей Петербургской юридической академии. Является спонсором установки в центре Петербурга памятника герою Отечественной войны 1812 года князю Петру Багратиону.

Напомним, 5 августа 2016 года Банк РФ с 5 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургской кредитной организации «Констанс-Банк».