ЕК запретила российскому авиаперевозчику работать в ЕС

Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, деятельность которых запрещена в ЕС, включив в перечень российскую компанию «Скол».

«Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ЕК.

Уточняется, что «Скол» и еще шесть компаний оказались в списке из-за «выявленных серьезных проблем в области безопасности».

Всего в списке 97 компаний из разных стран, на данный момент «Скол» – единственный перевозчик из России, включенный в перечень.

Согласно информации в документе, авиакомпании, попавшие в список, могут получить разрешение на полеты, если будут использовать воздушные суда, арендованные вместе с экипажем у перевозчика, на которого не распространяется запрет, при условии соблюдения соответствующих стандартов безопасности.

Напомним, 11 марта вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились более 20 вахтовиков, совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Кроме того, 14 февраля 2020 года вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились 10 человек, совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Авиакомпания «Скол» создана в 2000 году. В 2018 году стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Компания – один из крупных операторов вертолетных перевозок в России. Осуществляет монтажные работы, перевозку грузов, медицинскую эвакуацию, тушение пожаров, аэрофото- и видеосъемку.