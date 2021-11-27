Главе МИД Швейцарии в экстренно севшем в Москве самолете помощь не понадобилась

Ситуация с самолетом с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, перенаправленным в Москву, не представляла угрозы для находившихся на борту, сообщила представитель швейцарского внешнеполитического ведомства.

«Никакой опасности для пассажиров не было», – передает РИА «Новости» слова собеседницы.

Ранее сообщалось, что летевший в Китай самолет с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом из-за технических проблем перенаправлен в Москву.

У Кассиса в субботу была запланирована встреча с китайским коллегой Ван И. Стороны должны были обсудить развитие двухсторонних отношений на фоне пандемии коронавируса, международную повестку и права человека. Также Кассис подготовил для представления стратегию правительства Швейцарии по Китаю.