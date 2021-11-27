 

Пушков указал на опасения властей Бельгии о появлении COVID-21

27.11.2021, 4:22, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПремьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Бельгийский премьер заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «Nu» настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. При этом никто не знает, он пугает или это правда, и тогда весь Пфайзер с Модерной – коту под хвост. При этом в Южной Африке успокаивают: до сих пор новый мутант привел лишь к умеренным заболеваниям. Тем временем многие европейские страны ужесточают ограничения», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

В пятницу заместитель премьер-министра Бельгии, министр социальных дел и здравоохранения страны Франк Ванденбрук сообщил, что в королевстве зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529. По словам чиновника, вирус был обнаружен у прибывшего из-за границы человека, передает ТАСС.

«Это человек, вернувшийся из-за границы, он не был вакцинирован и 22 ноября прошел тест, который дал положительный результат на [новый] штамм», – сообщил министр в интервью местному телеканалу LN24. Как подчеркнул Ванденбрук, у него пока нет медицинских подтверждений того, что новый вариант коронавиурса опаснее штамма «дельта».

В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также Турция и ОАЭ.



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