Блинкен решил обсудить с НАТО пути сдерживания России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящих мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания РФ в контексте Украины, заявили в американском ведомстве.
«Мы будем говорить о наших оценках того, что происходит на границе Украины. Какие опции у нас есть», – сказал представитель госдепа, передает РИА «Новости».
В госдепе подчеркнули, что обеспокоенность вызывает «необычная активность России». По словам представителя ведомства, у США и альянса есть много инструментов для сдерживания России.
На следующей неделе Блинкен отправится в Европу для участия в мероприятиях ОБСЕ и НАТО.
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Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО и США продолжают «военное освоение» Украины.
Ранее Минобороны РФ заявило, что США созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны.
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