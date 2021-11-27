Армения и Азербайджан до конца года разработают механизм демаркации госграницы

Механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будут созданы до конца года, сообщил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги переговоров с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

«Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов – до конца этого года мы договорились это сделать – механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами», – приводит ТАСС слова Путина.

«Второе – есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера. И здесь мы тоже заметно продвинулись вперед. Ну и, наконец, третье заключается в том, что мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, развития экономических связей. И прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров», – приводит RT слова президента.

В заявлении лидеров трех стран отмечается, что РФ будет и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Также Путин, Алиев и Пашинян подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов для раскрытия экономического потенциала Нагорного Карабаха.

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Российский президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что трехсторонние переговоры с участием лидеров России, Азербайджана и Армении нужны для успокоения ситуации в Карабахе и переходу к мирной жизни.

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились около трех часов. Лидеры трех стран обсудили ход реализации договоренностей по урегулированию в Нагорном Карабахе, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание на встрече было уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.