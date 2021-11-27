 

Найден еще один способ очистки сточных вод

27.11.2021, 3:08, Новости дня
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Данную разработку представили российские ученые из университета им Менделеева. Из их заявления следует, что в процессе исследований им удалось создать более качественную технологию очистки канализационных и сточных вод.

В частности, из них теперь лучше извлекаются частицы тяжелых и цветных металлов. Суть методики состоит в том, чтобы пропускать через грязную воду электрический ток. Как утверждают эксперты, в результате ионы разных металлов отделяются от жидкости.

Одновременно точные воды очищаются и от различных солей, очень опасных для живых организмов. Кстати, именно соли, по словам ученых, часто становятся причиной неэффективности работы фильтров. Процедуру нужно проводить в течение всего-то нескольких минут. При этом из воды можно извлечь до 99% металлов.



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