 

Китайцы установят крылья на скоростные поезда

27.11.2021, 3:08, Новости дня
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Китайские инженеры из исследовательского центра в Чэнду пытаются найти способ улучшить управляемость скоростных поездов. Одно из предложений – оснастить локомотивы крыльями.

Дело в том, что крейсерская скорость современного поезда в Китае составляет около 350 километров в час. Это уже почти как у самолета. Но ее вскоре хотят увеличить до 450 км/ч.

Если установить крылья, то можно значительно уменьшить среднюю нагрузку на колеса и рельсы, отмечают специалисты. Далее это будет работать как в гонках «Формулы-1». Когда нужно будет пройти поворот или затормозить, крыло повернется, обеспечив большую прижимную силу. Речь идет об увеличении или уменьшении показателей примерно на 30 процентов.



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