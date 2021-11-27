Китайцы установят крылья на скоростные поезда

Китайские инженеры из исследовательского центра в Чэнду пытаются найти способ улучшить управляемость скоростных поездов. Одно из предложений – оснастить локомотивы крыльями.

Дело в том, что крейсерская скорость современного поезда в Китае составляет около 350 километров в час. Это уже почти как у самолета. Но ее вскоре хотят увеличить до 450 км/ч.

Если установить крылья, то можно значительно уменьшить среднюю нагрузку на колеса и рельсы, отмечают специалисты. Далее это будет работать как в гонках «Формулы-1». Когда нужно будет пройти поворот или затормозить, крыло повернется, обеспечив большую прижимную силу. Речь идет об увеличении или уменьшении показателей примерно на 30 процентов.