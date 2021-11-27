 

ВОЗ оценила новый штамм COVID как вызывающий беспокойство

27.11.2021, 2:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании решила классифицировать новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.

«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство», – передает РИА «Новости» заявление Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.

Кроме того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Еврокомиссия предложила ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки из-за штамма. Власти Испании также заявили о намерении приостановить авиасообщения с ЮАР и Ботсваной из-за нового штамма коронавируса.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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