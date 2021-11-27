Аваков: После заявлений Зеленского за два часа акции всех украинских компаний серьезно упали

“Мы вошли в сложный период. У нас проблемы в энергетике, мы идем на тонкой линии. У нас проблемы с финансами. И президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. Немногие из вас отдают себе отчет или понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний – не только ДТЭК Рината Ахметова – всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьезно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике. Я не хотел бы, чтобы наш президент был причиной таких ситуаций”, – сказал он.

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. “Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине”, – сказал он.

Зеленский назвал это “подставой бизнесмена Рината Ахметова”. “Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины”, – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского “сплошной ложью”. Он пообещал и дальше “защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова”. “И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было”, – заявил бизнесмен.

Как сообщило агентство “Интерфакс-Украина”, после заявлений Зеленского курс еврооблигаций “ДТЭК Энерго” с погашением в 2027 году обвалился в пятницу на 11,6%. Снижением на 0,5% отреагировали на слова президента и котировки облигаций ДТЭК ВИЭ с погашением в 2024 году, однако затем они почти вернулись на прежний уровень, не дотянув до него лишь 0,1%.

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