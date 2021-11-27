Бурба заявил, что обратится в суд по поводу слов Зеленского о торговле информацией

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что Бурба “получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал деньги”, и об этом якобы “всем известно”. “Такой глава разведки меня не устраивал и не устраивал министра обороны. Все разведчики об этом знали, все бизнесмены знали. И я знал. Да, возможно, [это] слухи, а может, и нет”, – заявил глава государства.

“Уважаемый господин президент. Хочу вам сказать, что наши иностранные партнеры, смотря или слушая эти слова, были удивлены, потому что каждый день почти четыре года, когда я был руководителем военной разведки, мы обменивались информацией. […] Они доверяют, но проверяют”, – сказал Бурба.

По его словам, “если бы не было доверия хотя бы на 1%” – взаимодействия не было бы.

“Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе. Это вопрос не во мне – торгует ли Бурба документами, информацией. Это вопрос доверия к нашим партнерам”, – объяснил Бурба.

Контекст:

Зеленский считает, что Бурба – “авантюрист и аферист”. Он также говорил, что во время Евромайдана экс-глава ГУР был “по разные стороны” с пятым президентом Петром Порошенко, а также что об операции о вагнеровцах не знали другие разведчики.

Отвечая на слова Зеленского о Евромайдане, Бурба рассказал, что с 2014 года был на более чем 20 допросах, и никаких обвинений выдвинуто не было.

Бурба был начальником ГУР Минобороны в тот период, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Официально власти Украины сразу не подтверждали, что спецоперация готовилась, но в сентябре 2021 года это подтвердила глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая. По ее словам, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование “Анатомия “вагнергейта”: дерзкая украинская операция по поимке российских наемников” об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявляли, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то “слил”, и подчеркивали, что Ермак “не отвечает за какие-либо планы разведки” и “не имеет права ничего приказывать разведке”.

19 ноября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” показали интервью Бурбы. По его словам, Ермак говорил, что указание перенести операцию по задержанию вагнеровцев поступило от Зеленского. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала. “Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть “крот”, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси”, – заявил Бурба.

Экс-глава ГУР также сообщил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список причастных к операции.

—