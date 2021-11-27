В Днепропетровской области авто сбило четырех пешеходов. Погибли женщина и ее трехлетний сын

“Водитель автомобиля ЗАЗ 1102, 1971 года рождения, наеал на четырех пешеходов, находившихся в районе разделительной полосы автодороги. Среди пешеходов были две женщины и два ребенка”, – говорится в сообщении.

35-летняя женщина умерла от полученных травм, таже в больнице умер ее трехлетний сын.

Девятилетнюю девочку и 65-летнюю женщину доставили в больницу.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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