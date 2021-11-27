 

На территории Польши обнаружено самое древнее ювелирное украшение

27.11.2021, 0:30, Новости дня
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Давно ли люди начали делать ювелирные украшения? Оказывается, очень давно – еще в каменном веке. Данный факт подтверждается недавней находкой, сделанной археологами во время раскопок в пещере Стайня на территории Польши.

Там найдена подвеска из слоновой кости, возраст которой, по словам ученых, составляет на сегодня 41,5 тыс. лет. Детальное описание данного артефакта можно найти в публикации на страницах журнала Scientific Reports.

Удивление вызывает не только красота украшения, но и его миниатюрность. Подвеска имеет всего-то 3,7 миллиметра в толщину. Как можно было достичь такой ювелирности, неизвестно, ведь в распоряжении людей той эпохи еще не было металлических орудий труда, а использовались только каменные.



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