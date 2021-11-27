Власти Турции и ОАЭ запретили въезд в страну из ряда стран Африки

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27.11.2021, 0:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВласти Турции запретили въезд в республику из Ботсваны, ЮАР, Мозамбика, Намибии и Зимбабве из-за распространения нового штамма коронавируса. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 29 ноября приостановят возможность въезда в страну прибывающим из семи стран Африки, включая ЮАР, сообщило ВАМ.

«<…> С сегодняшнего вечера будет запрещено путешествовать из Ботсваны, ЮАР, Мозамбика, Намибии и Зимбабве сухопутным, воздушным, морским и железнодорожным путем», – приводит слова министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи ТАСС.

В свою очередь власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решили с 29 ноября приостановить возможность въезда в страну прибывающим из семи южноафриканских государств, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 – В.1.1.529, получившего название «омикрон».

«Приостанавливается возможность въезда для пассажиров из ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Ботсваны и Мозамбика на всех рейсах, а также для транзитных пассажиров, следующих из указанных государств. Решение вступает в силу с 29 ноября», – приводит ВАМ текст заявления Главного управления гражданской авиации и Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям ОАЭ.

Постановление будет распространяться «на всех путешественников, которые находились в указанных государствах в течение 14 дней до прибытия в ОАЭ». При этом рейсы в эти африканские страны из ОАЭ будут осуществляться в обычном режиме. Это поможет вывезти оттуда эмиратских подданных, держателей так называемых золотых виз и членов дипломатических миссий – на все указанные категории лиц запрет на въезд не будет распространяться.

В четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали буквой Омикрон. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В пятницу США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки из-за штамма «Омикрон». Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.



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