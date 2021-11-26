Найдены останки Australopithecus sediba возрастом около 2 миллионов лет

Американские ученые, представляющие университет в Нью-Йорке, во время раскопок недалеко от Йоханнесбурга (Южная Африка) обнаружили окаменелые останки древнейшего предка человека.

Речь идет о человекообразном примате Australopithecus sediba, уточняют палеонтологи. Образцов таких окаменелостей в распоряжении современной науки крайне мало. Ведь данные существа обитали на Земле около двух миллионов лет назад и давно вымерли.

С человеком данный вид объединяет прямохождение и умение пользоваться руками для сбора плодов, отмечают ученые. Собственно, это именно те предки людей, которые еще жили на деревьях. Скелет в окаменелостях неполных. Однако его все равно считают бесценным для исследований материалом.