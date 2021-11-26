 

Аваков: Сегодня я увидел беспрецедентную атаку на офицеров украинской армии, на разведчиков

26.11.2021, 23:10, Новости дня
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Аваков комментировал пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который прошел сегодня.

“Оборона и безопасность. Сегодня я увидел беспрецедентную атаку на офицеров украинской армии, на разведчиков. Я такого никогда не видел и такого не ждал. Я не хотел бы, чтобы президент моей страны, верховный главнокомандующий допускал такой тон в отношении своих офицеров. Офицеры разведки всегда действуют на грани, на самых тонких линиях, рискуя жизнью и всегда рассчитывая на то, что за спиной у них будет стоять государство, что их всегда защитят”, – сказал он.

Бывший министр заявил, что сегодня увидел “беспрецедентную эмоциональную атаку, демонстративную обиженность”.

“Так нельзя. И я хочу попросить президента и каждого из вас, кто слушает: этих людей нужно поддерживать. И генерала [бывшего главу Главного управления разведки Минобороны Украины Василия] Бурбу, и тех офицеров, которых выгнали на улицу после того, что они делали для страны. Вне зависимости от того, что это сложная работа, каждый офицер и солдат должен знать: сначала его поддержат. Без этого не будет обороны страны”, – сказал он.

По словам Авакова, с этой ситуацией в стране есть проблемы.

Контекст:

В расследовании Bellingcat “Анатомия “вагнергейта”: дерзкая украинская операция по поимке российских наемников” говорилось, что, по словам Бурбы, президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задежанию наемников российской яастной военной компании “Вагнер” и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. 

Сам Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявлял, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог отдавать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также заявил, что посадка самолета “Турецких авиалиний” в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он заявил, что не считает эту операцию украинской. По утверждениям Зеленского, Бурба хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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