 

В Мексике разбился автобус с паломниками, погибло по меньшей мере 19 человек

26.11.2021, 23:10, Новости дня
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Издание пишет, что автобус, который ехал из Мичоакана в Чальму, съехал с автотрассы и врезался в дом.

Пострадало по меньшей мере 30 человек, для их госпитализации были использованы машины скорой помощи и вертолеты.

Полиция сделала предварительный вывод, что причина аварии – вышедшие из строя во время движения тормоза.

#AccidenteVial #Edomex ahora en #Joquicingo deja al menos 19 muertos; un camión de pasajeros impactó sobre un casa sobre la carretera Malinalco-Joquicingo, los primeros reportes señalan que se quedaría sin frenos la unidad. pic.twitter.com/PMlVtFHbYf

— Observatorio Metropolitano (@ObservatorioM19) November 26, 2021

#Nacional #Seguridad  ACCIDENTE EN ESTADO DE MÉXICO DEJA 19 MUERTOS
Un autobús de pasajeros se impactó contra una vivienda en la carretera #Joquicingo – #Malinalco. Los detalles aquí  https://t.co/zbPlq7Wg9f

https://t.co/DvZHv6vwPH pic.twitter.com/lrNOFcNINu

— Meganoticias Tepic (@MeganoticiasTEP) November 26, 2021

Associated Press предполагает, что речь идет о римо-католиках, которые с приближением 12 декабря, Дня Девы Марии Гваделупской, собираются в Чальме, где находится крест, который якобы чудесным образом появился в пещере.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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