Разумков заявил, что будет принимать участие и в президентских, и в парламентских выборах

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26.11.2021, 23:10, Новости дня
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“Я собираюсь с людьми, которые явлются членами команды [межфракционного объединения] “Разумная политика”, идти не разваливать, а строить страну. Уверен, что у нас это будет получаться. Как бы этого не хотелось нашим оппонентам. Они делают все, чтобы нам мешать, но поверьте, сил, вдохновения, уверенности, здоровья нам хватит”, – заверил Разумков.

На вопрос журналиста о том, являются ли для нардепа сигналом общества результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым экс-спикер лидирует в рейтинге доверия украинцев с 35%, он сказал: “Это является сигналом, потому что доверие является самым ценным. Даже не рейтинг, а доверие”.

Он добавил, что ему это приятно. На уточняющий вопрос о президентских амбициях Разумков сказал: “Я реализую все амбиции для  того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не вышло в 2019 году, будем делать в дальнейшем”.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о таких планах. 14 ноября он сказал, что это “уже не секрет”. 

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Корниенко. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов “Слуги народа”. Позже нардеп от “Батьківщини” Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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