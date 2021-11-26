Байден назвал условие завершения пандемии нового коронавируса

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной. Он также призвал страны отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID.

«Новости о новом варианте (коронавируса) должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления Байдена, распространенного пресс-службой Белого дома.

Президент Соединенных Штатов призвал страны отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID. «Я призываю страны, собирающиеся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, ответить на клич США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всем мире. Я поддержал эту позицию в апреле; сегодняшняя новость подтверждает важность быстрого продвижения вперед», – сообщил Байден.

Он также подтвердил, что Соединенные Штаты с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР, в связи с распространением нового штамма коронавируса. «В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября», – говорится в письменном заявлении Байдена. Новые ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

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Ранее США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки из-за штамма «Омикрон».

Накануне стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали буквой Омикрон. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».