В Туркменистане из детсадов увольняют воспитателей, показывавших детям мультфильмы на русском языке – СМИ

Собеседник радиостанции рассказал, что воспитательниц увольняли в детсадах Фарапского, Дяневского и Дарганатинского этрапов (районов). Строгие выговоры также получили заведующие учреждений.

Проверки в детсадах проводили специальные инспекторы. Они предупредили руководство детсадов, что “можно показывать мультфильмы только на туркменском языке”.

Источник “Радио Азатлык” отметил также, что претензии возникли и к тетрадям и альбомам для рисования.

“Даже если слово тетрадь на обложке написано на русском, ее нельзя использовать”, – говорит он.

Корреспондент радиостанции подчеркнул, что надписи на русском языке удаляют также на вокзалах, в аэропортах, а также внутри транспортных средств, так как “теперь все должно быть только на туркменском”.

Контекст:

Согласно исследованию центра Euromonitor International, русский язык постепенно теряет популярность в Украине, Казахстане, Азербайджане, Литве, Латвии, Эстонии, Туркменистане, Узбекистане и Грузии, противоположная тенденция наблюдается в Беларуси.

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