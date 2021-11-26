 

Ученые подтвердили пользу красного света для улучшения зрения

26.11.2021, 21:48, Новости дня
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Группа исследователей из Лондона под руководством Глена Джеффри провела ряд исследований и установила, что терапия с использованием красного света позволяет восстанавливать зрение человека.

Особенно эффективна данная методика для лечения людей старшего возраста, говорят ученые.

Речь идет об использовании не яркого, а темно-красного света в соединении с инфракрасным. Результатом такой терапии становится улучшений функций митохондрий глаз. По утверждению исследователей, в одних случаях удается существенно затормозить процесс снижения остроты зрения, остановить его, а иногда и развернуть в сторону улучшения. Данные выводы подтверждены результатами экспериментов, проведенных в группе из 24 человек.



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