Ученые подтвердили пользу красного света для улучшения зрения

Группа исследователей из Лондона под руководством Глена Джеффри провела ряд исследований и установила, что терапия с использованием красного света позволяет восстанавливать зрение человека.

Особенно эффективна данная методика для лечения людей старшего возраста, говорят ученые.

Речь идет об использовании не яркого, а темно-красного света в соединении с инфракрасным. Результатом такой терапии становится улучшений функций митохондрий глаз. По утверждению исследователей, в одних случаях удается существенно затормозить процесс снижения остроты зрения, остановить его, а иногда и развернуть в сторону улучшения. Данные выводы подтверждены результатами экспериментов, проведенных в группе из 24 человек.