“Сплошная ложь”. Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

“Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают”, – подчеркнул Ахметов.

Он пообещал и дальше “защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова”.

“И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было”, – подытожил Ахметов.

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова.

“Получили информацию, что 1-го числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине”, – сказал он.

Зеленский назвал это “подставой бизнесмена Рината Ахметова”.

“Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины”, – добавил президент.

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