“Она замужем в итоге?”, “Потрепала ее жизнь”. Брежнева снялась в “Вечернем Урганте”

Артистка пришла на съемки, чтобы презентовать свой новый клип на песню из репертуара украинско-российской группы “ВИА Гра” под названием “Не надо”.

Артистка выбрала для съемок черный топ с глубоким декольте и узкие брюки с разрезами внизу.

“Потрепала ее жизнь”, – отреагировали пользователи сети под снимком.

“Она замужем в итоге?” – поинтересовались зрители.

“Красотка, выглядит шикарно”, – поддержали певицу поклонники.

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Публикация от Вечернии * Ургант (@vecherniy_urgant)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Песня “Не надо” вышла в 2003 году. Брежнева спела ее вместе с на тот момент участницами группы Надеждой Мейхер и Анной Седоковой.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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