Ярош: У людей из власти есть попытка обуздать свободу слова, но реальных возможностей это сделать не вижу

“Я понимаю, что есть у каких-то людей из власти попытка обуздать эту вещь, но реальных возможностей это сделать у этих людей я не вижу. Ну как в XXI веке это делается? Telegram-каналы, YouTube-каналы… Даже если телеканалы там взять под контроль – попробовать – и то не получится. Все равно не получится. Плюс западные наши партнеры, контролирующие эти процессы и пытающиеся влиять и так далее”, – отметил Ярош.

По его словам, россияне ментально отличаются от украинцев, поэтому российским властям удалось ввести в стране цензуру.

“Потому что и россияне и, к большому сожалению, белорусы, потому что белорусы больше под денационализированное такое влияние попали… Да? Они перестали в какой-то момент чувствовать себя нацией. Автономным народом на своей территории. А россияне – ну, они всегда такими и были по большому счету. Если вспомнить даже события в 1991 году: ГКЧП помните, под их Белым домом и так далее… Украинские флаги даже на танках. Сколько украинцев выходило с сине-желтыми флагами и так далее. Россияне другие. И это совершенно разные народы – с разными историями. Если копнуть туда глубже, то мы понимаем эту рабскую психологию”, – подчеркнул Ярош.

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ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

19 октября ведущие программы “Зворотний відлік” на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции “Слуга народа” на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители “обслуживающего персонала” главы ОП Андрея Ермака потом обвинили “Зворотний відлік” в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что “депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации” по эфирам.

20 октября Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала заявление, в котором сказано, что депутатов из фракции “Слуга народа” приглашают на эфиры регулярно, но они приходят не всегда. “Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему”, – говорится в заявлении.

Нардепы от фракции “Слуга народа” решили бойкотировать телеканалы “Украина” и “Украина 24”, которые принадлежат украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук 24 ноября. Парламентарии по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что “олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата”. Также нардепы обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и “публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху”, и обещали пересмотреть решение, когда “олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики”.

Также уже более полугода нардепы от “Слуги народа” не посещают эфиры канала “Прямий”, который принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко, отметил журналист и телеведущий Валерий Калныш.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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