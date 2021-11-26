 

В Европе обнаружен первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.1.529

26.11.2021, 18:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам министра, штамм выявили у женщины, которая вернулась в Бельгию. Из какой страны она прилетела, он не сообщил.

“Это подозрительный вариант [коронавируса], но мы не знаем, является ли он очень опасным. Поэтому абсолютная предосторожность, но без паники”, – сказал Ванденбрук.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: “Альфа”, “Бета”, “Гамма” и “Дельта”. Доминирующим в мире считается “Дельта” из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

Еще четыре варианта в ВОЗ называют вызывающими интерес. Это “Эта”, “Йота”, “Каппа” и “Лямбда”.

22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529, обладающий большим количеством мутаций, ранее наблюдаемых в других представляющих интерес или вызывающих озабоченность вариантах SARS-CoV-2.

Из-за нового штамма ряд государств уже ввели ограничения на авиарейсы из африканских стран, рассматривает возможность временной приостановки авиасообщения и Евросоюз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Накануне Дня Независимости Рада соберется на внеочередное заседание – из-за Крымской платформы

10.01 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн человек

07.07 / Манипуляции трейдеров угрожают дальнейшей работе ТЭС – заявления “Центрэнерго” и ДТЭК

28.05 / Жена главы миграционной службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, планирует летом сыграть свадьбу

27.04 / Жителя Закарпатья заочно приговорили к 12 годам за призывы к созданию “республики Подкарпатская Русь” – СБУ

11.09 / Врио главы Камчатки назвал приоритеты в развитии региона

29.07 / ВВП РФ вернулся на доковидный уровень

14.03 / Новый седан Geely на базе Coolray выехал на тесты

03.12 / В Беларуси крупнейшее оппозиционное издание TUT.BY лишили статуса СМИ

13.01 / У Кима есть подарок к инаугурации Байдена – амбициозная программа вооружения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика