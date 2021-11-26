В Европе обнаружен первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.1.529

По словам министра, штамм выявили у женщины, которая вернулась в Бельгию. Из какой страны она прилетела, он не сообщил.

“Это подозрительный вариант [коронавируса], но мы не знаем, является ли он очень опасным. Поэтому абсолютная предосторожность, но без паники”, – сказал Ванденбрук.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: “Альфа”, “Бета”, “Гамма” и “Дельта”. Доминирующим в мире считается “Дельта” из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

Еще четыре варианта в ВОЗ называют вызывающими интерес. Это “Эта”, “Йота”, “Каппа” и “Лямбда”.

22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529, обладающий большим количеством мутаций, ранее наблюдаемых в других представляющих интерес или вызывающих озабоченность вариантах SARS-CoV-2.

Из-за нового штамма ряд государств уже ввели ограничения на авиарейсы из африканских стран, рассматривает возможность временной приостановки авиасообщения и Евросоюз.

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