Эрдоган обвинил внешние силы в обвале турецкой лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил внешние силы в падении лиры, отметив, что снижение ставки продолжится.

«Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров не отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся», – отметил Эрдоган, передает РИА «Новости».

В среду стихийные акции протеста состоялись в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры, протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития.

Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции – Народно-республиканской и Хорошей – Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

Напомним, в марте курс турецкой лиры по отношению к доллару резко упал после решения Эрдогана о смене главы Центробанка Турции. В ноябре 2020 года Эрдоган уволил главу центробанка Турции из-за падения курса лиры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему турецкая экономика находится на грани масштабного кризиса и как на это влияют внешнеполитические авантюры президента страны Эрдогана?