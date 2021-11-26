 

Эрдоган обвинил внешние силы в обвале турецкой лиры

26.11.2021, 18:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Турции Тайип Эрдоган обвинил внешние силы в падении лиры, отметив, что снижение ставки продолжится.

«Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров не отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся», – отметил Эрдоган, передает РИА «Новости».

В среду стихийные акции протеста состоялись в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры, протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития.

Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции – Народно-республиканской и Хорошей – Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

Напомним, в марте курс турецкой лиры по отношению к доллару резко упал после решения Эрдогана о смене главы Центробанка Турции. В ноябре 2020 года Эрдоган уволил главу центробанка Турции из-за падения курса лиры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему турецкая экономика находится на грани масштабного кризиса и как на это влияют внешнеполитические авантюры президента страны Эрдогана?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Компания Apple обещает окрашивать свои MacBook в «настоящий черный цвет»

23.06 / В Генштабе РФ сказали, когда Россия применит ядерное оружие

16.07 / Талибы обвинили США в нарушении мирного соглашения

31.07 / На муниципального депутата из Москвы Галямину заведено дело

07.06 / Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair

26.09 / Путина и Лукашенко пригласили на Форум регионов РФ и Белоруссии

30.06 / Роскосмос задумался о многоразовых ступенях для ракеты «Ангара»

04.03 / Президент Евросовета Мишель: До конца марта ЕС обсудит новые санкции против России

02.07 / Лукашенко заявил о планах террористов в Белоруссии взорвать узел связи ВМФ России

17.02 / Le Figaro – французский эксперт увидел в курьерах сервисов доставки «слуг из XIX века»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика