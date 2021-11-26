 

В Испании заявили о приостановке авиасообщения с ЮАР и Ботсваной из-за нового штамма COVID

26.11.2021, 18:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВласти Испании заявили о намерении приостановить авиасообщения с ЮАР и Ботсваной из-за нового штамма коронавируса, решение будет принято на заседании Совета министров во вторник, сообщил минздрав.

В стране пока не выявлено ни одного случая заболевания штаммом B.1.1.529 SARS-CoV-2, передает РИА «Новости».

Также пассажирам, которые возвращаются из стран с высоким уровнем заражений, будет необходимо предъявлять кроме сертификата о вакцинации еще и ПЦР-тесты. Глава минздрава страны Каролина Дариас не исключила, что могут отменить авиасообщения еще с несколькими странами.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Еврокомиссия предложила ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки из-за штамма.

Британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Писатель Лукьяненко предложил ввести обязательную вакцинацию

26.08 / Названо имя лауреата Международной Букеровской премии

03.11 / Общество «Знание» анонсировало хакатон по созданию просветительских онлайн-проектов

05.11 / Депутат Мосгордумы Медведев прокомментировал нападение на мужчину с ребенком в Москве

10.02 / В РКЦ «Прогресс» приостановили работы по проектированию сверхтяжелой ракеты

03.04 / На вечеринке в США произошла стрельба, есть погибшие и раненые

15.08 / Мнения: Если и быть командиром, то только таким

02.09 / Член ОП: В поручениях президента затронуты важнейшие грани жизни людей и развития общества

02.04 / АРМА: В ходе обысков в агентстве силовики забрали документы, без которых деятельность ведомства заблокирована

13.10 / Польша оценила «европейские стремления» Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика