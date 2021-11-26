В Испании заявили о приостановке авиасообщения с ЮАР и Ботсваной из-за нового штамма COVID

Власти Испании заявили о намерении приостановить авиасообщения с ЮАР и Ботсваной из-за нового штамма коронавируса, решение будет принято на заседании Совета министров во вторник, сообщил минздрав.

В стране пока не выявлено ни одного случая заболевания штаммом B.1.1.529 SARS-CoV-2, передает РИА «Новости».

Также пассажирам, которые возвращаются из стран с высоким уровнем заражений, будет необходимо предъявлять кроме сертификата о вакцинации еще и ПЦР-тесты. Глава минздрава страны Каролина Дариас не исключила, что могут отменить авиасообщения еще с несколькими странами.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Еврокомиссия предложила ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки из-за штамма.

Британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.