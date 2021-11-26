 

Зеленский о давлении на СМИ: Я не сказал, что Шустер пропагандист

26.11.2021, 17:44, Новости дня
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Ведущая ток-шоу на канале “Украина 24” Наташа Влащенко отметила, что в блоке пресс-марафона, где среди журналистов был Савик Шустер, Зеленский сказал, что Шустер работает на олигарха и это пропагандистская площадка. “На нашем канале работает много заслуженных, талантливых журналистов. Как вы считаете, не оказываете ли вы давление, когда говорите о канале [в таком тоне]? У вас пресс-секретарь из этого медиа”. 

“Я не сказал, что Савик пропагандист”, – ответил он и обвинил Влащенко в манипуляции. 

Зеленский заявил, что он “президент не просто так” и следит за тем, что говорит. 

“Я не просто бросаю какие-то слова. Я слежу за своими словами. Иногда лишними бывают слова. И слежу за вашими. Я не сказал, что Шустер пропагандист. Я не сказал, что на вашем канале, а вы не работаете на канале “Украина”, вы работаете на канале “Украина 24”. Я говорил о программе “Свобода слова”. И относительно заслуженных журналистов. Я уважаю всех заслуженных журналистов с любого канала в Украине. Я многих из них знаю. Есть много журналистов, у которых было свое мнение и риторика Медведчука. Очень заслуженные журналисты, которые с этой риторикой просто сели на поезд, в котором, скажем… “дороже купе”. И переехали к товарищу… на другой канал. Но это их выбор. Я не сказал, что эти люди или ваш канал “Украина” пропагандистский”, – добавил он.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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