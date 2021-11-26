Зеленский назвал свои главные ошибки на посту президента

“Доверие к разным людям – как к опытным, так и не очень. Я не понимал, какой это соблазн. Мы только по книжкам. А у меня этого нет, там нет такого доступа к этим историям – к власти, медиа, теневые договоренности… Людей это сильно меняет, поэтому – доверие. Я считаю, это номер один”, – сказал он.

Зеленский не назвал фамилий, но намекнул на то, что речь идет о руководителях, которых он назначил на должности, а те допустили взяточничество в доверенных им структурах.

“Я считаю, что это моя ошибка. Я не знал, что такой соблазн в Верховной Раде. Не знал, что там можно любить кресло. Это не отчаяние, я достаточно крепкий парень. Я не хотел этому научиться здесь и делить людей на людей и особей. Я конкретно это разделил. Больше стал любить своих собак по этой причине. Это мои глобальные ошибки. Они есть. И не только. Я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то, что это на 99% зависело от России, но мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать”, – заявил президент.

Он добавил, что это поправимо, потому что некоторые проблемы решаются спринтерски, а некоторые – стайерски.

“Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более длительную. Если вы мне скажете еще, я с удовольствием поддержу и признаюсь”, – отметил Зеленский.

Он признался, что есть несколько моментов, о которых он пожалел, в частности, что согласился жить на государственной даче.

“Мне надо было очень быстро покупать дом. Покупать два дома. За свои деньги. Селить туда охрану, быстро ставить туда безопасные истории, чтобы люди не думали, что мне хочется этого”, – подчеркнул глава государства.

Контекст:

Владимир Зеленский стал президентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику Зеленский основал студию “Квартал 95”, которая занималась производством развлекательного контента.

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