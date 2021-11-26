 

“Сперма все равно лучше”. Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи

26.11.2021, 16:50, Новости дня
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“Приветствую всех. Я сегодня на процедуре, где мне будут делать чудо-маску”, – сообщила она в ролике, а в подписи рассказала, о свойствах косметического средства и каким будет результат после его использования.

Также Мейхер добавила, что “делает эту маску уже второй раз, и, честно, эффект потрясающий”.

В комментариях подписчики написали 39-летней певице множество комплиментов, а также посоветовали другие средства.

“Надежда и без масок красавица”, – написала natasha.plu74.

“Солнышко, сметаной надо”, – подсказал vladimirnikolaev980.

“Сперма все равно лучше”, – отметил potapov_a_.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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