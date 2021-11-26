“Смешная”, “Какая хорошенькая”. В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
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Певица сперва разбила сырое яйцо, выпила его содержимое, а после начала петь оперным голосом.
“Смешная”, – прокомментировали видео фолловеры.
“Какая хорошенькая”, – написали поклонники певицы.
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Контекст:
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
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