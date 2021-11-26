Зеленский: Как нельзя импортировать электричество из Беларуси? А если будет не хватать на какой-то город?

Зеленский говорил об этом в контексте критики телеканалов из “Медиа группы Украина”.

“Вы выходите, говорите.. Вы себя считаете порядочным человеком? – обратился он к ведущему Савику Шустеру, чья программа выходит на этих каналах. Шустер ответил утвердительно.

“Вы меня хорошо знаете. Вы являетесь одним из дестабилизаторов в стране. Почему? Вы берете тему энергетическую и раскладываете ее. Государство не закупило уголь… Вы же умный человек, вы знаете, что тепловая генерация государству принадлежит в меньше чем приватным структурам? Ответственность за закупку угля лежит на приватных структурах так, как и на государстве”, – продолжил он.

Зеленский высказал мнение, что закупка угля должна быть солидарной работой государства и бизнеса.

“Если я договариваюсь на высшем уровне с США, чтобы приплыло сюда 11 кораблей угля, я что говорю “Нам давайте, а ДТЭК не давайте”? Этого и близко нет. Нам надо. Отопительный сезон в нашей стране. Тепловая генерация генерируется и частными структурами и государством. Это называется объединенные усилия. Хотя еще вчера на вашем канале я увидел: “Нет ничего, не готовы, не закупили…” Ну это же война. Ну сложно этот уголь получить. Уголь же импортировался из РФ, вы же это прекрасно знаете. А если у нас не хватает электричества, нужно импортировать его. Вы тут же показываете: “Нельзя импортировать электричество у Беларуси”. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь с РФ не идет. Что должно делать государство? Это же на голову не натянешь то, что у вас там [на каналах “Медиагруппы Украина”] происходит. Поэтому я и говорю, что это медиа война”, – заявил он.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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