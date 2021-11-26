Губернатор Кузбасса созвонился с выжившим спасателем на «Листвяжной»

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил спасателю Александру Заковряшину, который провел ночь под завалами в шахте «Листвяжной», чтобы спросить о состоянии его здоровья.

«Я чувствую себя хорошо. Здесь высококвалифицированные врачи, очень внимательный медперсонал. Буквально всего меня обследовали, по каждому поводу назначено лечение», – рассказал мужчина. Видеозапись беседы размещена в Telegram-канале «RT на русском».

Губернатор назвал спасателя героем и «чудом нашего дня», отметив, что им все гордятся.

Напомним, горноспасателя Александра Заковряшина обнаружили утром 26 ноября. Мужчина самостоятельно выбрался из-под завалов и подал сигнал о помощи.

В результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей. За медицинской помощью обратились 63 человека, тринадцати из них назначено амбулаторное лечение.

Задымление в шахте произошло утром 25 ноября. В момент ЧП под землей находились 285 человек. Позже во время спасательных работ на связь перестало выходить звено спасателей. Согласно предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.