Молдавия погасила долг перед Газпромом

Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов, информирует пресс-служба компании «Молдовагаз».

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.

Об утверждении проекта объявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Ранее она же просила выделить 74 млн долларов на погашение долга. Газпром согласился на просьбу Молдавии и не стал прекращать поставки газа в страну.