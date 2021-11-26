 

“Эти ноги”, “Выглядит потрясающе”. 56-летняя Брук Шилдс в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру

26.11.2021, 15:56, Новости дня
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“Новая традиция на День благодарения” – подписала она ролик, добавив эмодзи “индюк” и “снежинка”.

Видео 56-летней актрисы собрало больше 50 тыс. лайков.

“Эти ноги”, – написала fiona_nicholls.

“Она потрясающе выглядит”, – отметила saucedopappas.

“Маленькая голубая лагуна”, – прокомментировала soniadespremarko, имея в виду название фильма с участием актрисы.

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Публикация от Brooke Shields (@brookeshields)

Контекст:

Шилдс родилась 31 мая 1965 года на Манхэттене, Нью-Йорк, США. Карьеру модели начала, будучи ребенком. В 10 лет Шилдс, с одобрения своей матери, приняла участие в откровенной эротической фотосессии Гарри Гросса для Playboy Press, снявшись полностью обнаженной.

Наибольшую популярность ей принес фильм “Голубая лагуна”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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