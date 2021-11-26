 

“На Бритни Спирс похожа”, “Просто чучело”. Бузова показала, как выглядела до популярности

26.11.2021, 15:56, Новости дня
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Публикацию 35-летняя ведущая посвятила дню рождения отца – Игоря Дмитриевича Бузова, а в подписи к ней перечислила, за что она ему благодарна.

“Ну, и в честь дня рождения ловите архив наших фото с папой”, – написала Бузова, приглашая подписчиков посмотреть, как она выглядела в полтора года, а также в 16 и 19 лет.

“На Бритни Спирс похожа”, – написала aida.nesterova.

“Господи, была ведь похожа на человека, а сейчас просто чучело!” – прокомментировала larisarumiantse.

“Да, Ольга вся переделанная”, – отметила 07062021d.

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Скриншот: buzova86 / Instagram


Скриншот: buzova86 / Instagram


Скриншот: buzova86 / Instagram


Скриншот: buzova86 / Instagram

Контекст:

Бузова – российская телеведущая, певица, актриса. Она стала известна после участия в реалити-шоу “Дом-2” на телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

Бузова состояла в отношениях с Dava (Давидом Манукяном) с августа 2019 года. 8 января 2021 года российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах, но пара от комментариев события воздержалась.

22 января Бузова заявила, что рассталась с Dava. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и физическом насилии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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