 

Бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» обвинили в мошенничестве

26.11.2021, 13:39, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова обвиняют в четырех эпизодах мошенничества, сообщил представитель суда.

Худякова задержали по подозрению в мошенничестве в московском регионе в среду и доставили в Тамбов. Представитель управления МВД по Тамбовской области сообщил, что речь идет о мошенничестве с финансированием футбольного клуба. В пятницу Ленинский районный суд Тамбова заключил Худякова под стражу по 23 января следующего года включительно.

«Он – обвиняемый по трем преступлениям ч.и 4 ст. 159 и одного преступления по ч. 3 ст. 159 (УК РФ)», – сообщил источник РИА «Новости».

Таким образом, Худяков обвиняется в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере и одном эпизоде мошенничества в крупном размере.

Ранее правоохранители задержали генерального директора «Тамбова» Ольгу Коновалову. Коновалова обвиняется в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере, а также подозревается в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере и одном эпизоде мошенничества в крупном размере. Коновалову, которой вменяют аферу с финансированием клуба, заключили под стражу по 26 января 2022 года.



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