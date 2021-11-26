Вести – эксперты не верят, что Украина сможет стать атомным центром Европы

Спасать критическую ситуацию, сложившуюся из-за нехватки угля и газа, на Украине планируют за счёт атомной энергетики. Как пишут «Вести», уже с февраля в стране будут работать все 15 энергоблоков АЭС, чего не было никогда за всю историю государства. В перспективе планируют построить ещё 14 новых станций, однако, уверены эксперты, пока такие планы больше похожи на фантастику.



Reuters

На пороге зима, а энергетическая отрасль Украины оказалась в шаге от катастрофы. Для прохождения зимы стране не хватает 2,5 миллионов тонн угля и 3 миллиардов кубометров газа, а нынешних запасов достаточно будет примерно до января. Спасать ситуацию планируют за счёт мирного атома. Уже с февраля, чтобы покрыть потребность в электроэнергии, в стране будут работать все 15 энергоблоков АЭС, чего не было никогда за всю историю государства. В перспективе на Украине хотят построить ещё 14 новых станций. Учитывая все проблемы в энергетике, атомная энергия может стать хорошим решением, уверены эксперты, однако, пишут «Вести», пока такие планы больше похожи на фантастику.

Как продолжает издание, запасы энергетического угля на складах украинских ТЭС неуклонно снижаются. Если на утро 15 ноября 2021 года запасы на складах составляли 378 тыс. тонн, то к 22 ноября они снизились до 360,6 тыс. тонн. Хотя по плану на начало отопительного сезона на складах ТЭС и ТЭЦ должно было быть накоплено 3,05 миллионов тонн угля.

Данный факт вызывает озабоченность не только у энергетиков и промышленников, которые первыми рискуют встретить блэкаут в случае дефицита, но и у простых украинцев. Впрочем, в правительстве, да и сам президент, похоже, проблемы в этом не видят.

По словам Владимира Зеленского, веерными отключениями могут пугать только тех, у кого отключены логика и критическое мышление.

«Государство никого не оставит без света и тепла, несмотря на то, что всё не просто в мире, который действительно переживает энергетический кризис», — заявил Зеленский, посоветовав отключать звук на «некоторых лживых телеканалах», а лучше всего не смотреть их вообще.

«Это сбережёт и нервы, и электроэнергию», — заключил президент, добавив, что Украина успешно преодолевает сложившуюся в энергетической сфере ситуацию с дефицитом угля.

Не менее плачевная ситуация на Украине и с газом. Как рассказывает «Вестям» энергетический эксперт Валентин Землянский, только за последний месяц подземные газовые хранилища истощились на 2 миллиардов кубометров газа.

«Это очень много, учитывая, что на улице было относительно тепло. Мы стартовали с 18,7 млрд, а по состоянию на 20 ноября было 16,8 миллиардов кубометров. Одна часть газа ушла на потребление, а другую, очевидно, подняли нерезиденты и продали за рубеж. Они не стали оставлять его в хранилищах, а мы не смогли его перекупить, потому что выгоднее им продать его за границу. Это уже привет борцам против сертификации «Северного потока — 2». В итоге нам нужно докупить 3 миллиарда кубометров. И, судя по рыночной конъюнктуре, цена, по которой, вероятно, нам придётся покрывать этот дефицит, — это 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров. В противном случае нас может ждать повторение акции «Прикрути» или веерные отключения, о которых постоянно говорят», — отмечает Землянский.

Чтобы избежать проблем с электричеством, в правительстве прибегают ко всевозможным способам, среди которых и дополнительная загрузка АЭС. В планах также собираются увеличить к 2040 году установленную мощность всех атомных электростанций на 74%. Для этого оператор АЭС намерен построить до этого времени 14 атомных реакторов и две новые АЭС.

Первый этап — это строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Возводить реакторы планируют по американской технологии АР1000 за кредитные средства Экспортно-импортного банка США. Сумма кредита на следующие 18 лет — не менее $10 млрд.

«Сейчас мы говорим, что первая, пилотная, стадия — это два блока на Хмельницкой станции. Соответствующая сумма под эти цели уже подтверждена банком. Речь идет о 18 годах использования средств под очень низкий процент», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Но и останавливаться на этом в правительстве не планируют.

«Дальше мы планируем строить ещё больше блоков. И будем это делать как на старых станциях, так и рассматриваем под эти цели новые», — уточнил Галущенко.

Однако, отмечает издание, на Украине на сегодняшний день нет ни единого блока AP1000, и, следовательно, он не лицензирован и не сертифицирован в стране. Поэтому только лишь подготовка документов может занять несколько лет.

При этом, что самое важное, эксперты отмечают, что атомная генерация всё равно не решает проблемы с веерными отключениями.

«Это разные виды генерации с точки зрения использования. Атомная генерация базовая. Она даёт электроэнергию ровным графиком, а тепловики уже могут маневрировать. Те модели, которые стоят у нас, не рассчитаны на маневренность», — заявил «Вестям» Землянский.

Как стало известно из планов компании, украинский «Энергоатом» изучает возможность строительства двух новых атомных электростанций в центральной и западной частях Украины.

Один из перспективных участков, где может появиться новая АЭС, — это заброшенное поселение Орбита в Чигиринском районе Черкасской области Украины, где находится недостроенная Чигиринская АЭС. Впрочем, как признаются в «Энергоатоме», пока это только планы.

«Это всего лишь пример. Мы сейчас не говорим, что будем именно там строить. Говоря о Западной Украине, там очень близко к границе со странами, куда в том числе планируется поставка электроэнергии. Хотя пока мы не планируем экспортировать эту электроэнергию. Надеемся, будет развитие экономики на Украине, что и будет требовать увеличенные мощности. С учётом декарбонизации, уголь будет меняться на атомную генерацию. На сегодня у нас есть 33 перспективных участка по всей территории страны. Была проведена только подготовительная работа. И окончательных решений не принято. Там даже не проводились опросы среди населения, чтобы сказать: хотят ли люди там видеть АЭС», — рассказывает и.о. главы «Энергоатома» Пётр Котин.

Планы весьма амбициозные, но, как отмечают эксперты, больше похожи на фантастику.

«Что касается атомной энергетики, то и сегодня порядка 60 процентов всей нагрузки лежит на «Энергоатоме», а в перспективе её, конечно, необходимо развивать. Ведь в будущем, думаю, её всё-таки признают зелёной. Это мощный, большой источник энергии, который человечество может генерировать. Но то, что заявляет сегодня правительство, — это фантастика. Нужно чётко сесть и просчитать, сколько мы можем строить, сколько в силах профинансировать. А профинансирует это в конечном счёте народ Украины. Я бы не стал говорить о том, что мы построим 14-15 блоков, а вот блока два-три построить в перспективе 15 лет, думаю, реально», — считает бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.