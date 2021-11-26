“Метинвест” поставляет кислород в больницы 17 областей

Несмотря на то, что Украина прошла пик новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, в больницах по-прежнему много кислородозависимых пациентов, отметили в пресс-службе со ссылкой на данные медиков. Металлурги комбинатов “Азовсталь”, имени Ильича, “Запорожсталь” и Днепровского коксохимического завода производят и отгружают больницам кислород ежедневно, сообщили в группе.

“С начала ноября предприятия бесплатно передали более 2000 тонн жидкого кислорода 98 медучреждениям 17 областей Украины, расширив географию поставок с 22 ноября тремя регионами – Тернопольской, Ровненской и Волынской области. Из них 339 тонн отгрузил комбинат имени Ильича лечебным учреждениям Донецкой и Николаевской областей. Еще 241 тонн передал меткомбинат “Азовсталь” для больниц Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областей”, – сказано в сообщении.

Директор по персоналу и администрации меткомбината “Азовсталь” Иван Голтвенко отметил, что в минувшие выходные впервые кислород отправили в Ивано-Франковскую городскую больницу.

“Меткомбинат “Азовсталь” в октябре приступил к отгрузке кислорода больницам страны для лечения ковидных больных. Компания выполняет договоренности с Министерством здравоохранения Украины – предприятия продолжают поставки кислорода по заявкам больниц, расширяя географию. Например, на выходных азовстальский кислород впервые передали центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска. Она пополнила наш перечень ежедневных поставок”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По состоянию на 26 ноября в Украине с начала эпидемии заболело 3,4 млн человек, выздоровело 2,9 млн, летальных исходов – 84 149.

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