 

“Просто чувствую благодарность”. Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта

26.11.2021, 12:24, Новости дня
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Артистка в полосатой футболке и коротких белых шортах позирует в объятиях мужа, стоя к нему спиной. Съемка проходила на пляже. 

“Просто чувствую невероятную благодарность”, – написала она.

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Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

Контекст:

Кидман и Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. 

У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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