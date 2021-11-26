“Просто чувствую благодарность”. Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Артистка в полосатой футболке и коротких белых шортах позирует в объятиях мужа, стоя к нему спиной. Съемка проходила на пляже.
“Просто чувствую невероятную благодарность”, – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Кидман и Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения.
У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет