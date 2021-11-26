“Просто чувствую благодарность”. Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта

Артистка в полосатой футболке и коротких белых шортах позирует в объятиях мужа, стоя к нему спиной. Съемка проходила на пляже.

“Просто чувствую невероятную благодарность”, – написала она.

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Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

Контекст:

Кидман и Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения.

У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

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