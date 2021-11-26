 

Стало известно о жалобах шахтеров «Листвяжной» на высокий уровень метана

26.11.2021, 12:20, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаШахтеры шахты «Листвяжная» ранее уже жаловались на высокий уровень метана, сообщил замгенпрокурора Дмитрий Демешин.

«Жалобы были. Оценка будет даваться именно категории нарушений, повлекли ли они за собой взрывы, поэтому судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений, говорить рано, это покажет экспертиза, это покажут следственные действия», – передает ТАСС.

Между тем уголовный дела о гибели 52 человек на шахте переданы в центральный аппарат СК.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве. Расследование ведется по ч. 3 ст. 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, в пятницу после ЧП на шахте был найден живым один из спасателей.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

В аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.



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